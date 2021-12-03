Vali Karaloğlu, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlar ve ailelerine etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla engelli bireyler ve ailelerine yemek programı düzenleyerek bir araya geldi. Vali Münir Karaloğlu, programda yaptığı konuşmada, sevgi engel tanımaz mottosuyla engelli bireylerle bir araya gelip hasbihal etmek ve dertleşmek amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.

"Diyarbakır'da ilk defa iki noktada Mola evleri açıyoruz"

Devletin son 20 yılda engelliler ve sosyal politikalarda çok önemli çalışmaları olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri olarak engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak, onları hayata bağlayacak, bir meslek ve iş sahibi yapacak çalışmalar yürüttük. Önemli projeleri hayata geçirdik. Diyarbakır'da ilk defa iki noktada Mola evleri açıyoruz. Birincisi Şehitlik Mahallesinde, diğeri Kayapınar ilçemizde. Ne demektir bu Mola evi. Bazı engelli gruplarında öyle annelerimiz var ki, yıllardır çocuğunu bırakıp evinin kapısına çıkamıyor. Kendisini evladına adamış annelerimiz var. İşte kendisini engelli yavrusunun bakımına adamış bu annelerin gün içerisinde biraz nefes alsınlar, kendi sosyal ihtiyaçlarını çarşıda, pazarda postanede, hastanede takip edebilsinler diye ismini Mola evi dediğimiz yere bırakacak. Gidecek kendi işini görecek, çocuğunun bakımı ve rehabilitasyon çalışmaları bizim Mola evinde devam edecek. Dönüp çocuğunu evine alıp gidecek. İnsanları ikiye ayırıyorum. Bir engelli olanlar, iki engelli olmaya aday olanlar. Bugün engelli olmayabiliriz. Ama yarın hayatın bize ne hazırladığını bilmiyoruz. Onun için asıl olan insanın bedeninde olan engel değildir. Eğer gönlünüzde ve zihninizde engelliniz yoksa sorun yok. Önemli olan gönüllerde ve zihinlerde engelli kaldırmak" dedi.

Gazi Köşkü'nde düzenlenen etkinlik, Beyaz Ay Derneği Zihinsel Engelliler Folklor ekibinin gösterisiyle başladı. Engelsiz Halk Müziği Korosu ve şiir dinletisiyle devam etti.

Programa, Vali Münir Karaloğlu yanı sıra, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Karakaş, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. - DİYARBAKIR