Vali Karaloğlu Eğitim Bir-Sen Ödül Törenine Katıldı

Vali Karaloğlu Eğitim Bir-Sen Ödül Törenine KatıldıEğitim Bir-Sen tarafından "Anne Yüreği Kazanacak" temalı yarışmada ödüller sahiplerini buldu.

Vali Karaloğlu Eğitim Bir-Sen Ödül Törenine KatıldıEğitim Bir-Sen tarafından "Anne Yüreği Kazanacak" temalı yarışmada ödüller sahiplerini buldu. Resim ve şiir dallarında birinci gelen yarışmacılar ödüllerini Vali Münir Karaloğlu'nun elinden aldı. HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerine ithafen Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Anne Yüreği Kazanacak" temalı yarışmanın ödül töreni Diyarbakır'da yapıldı. Resim, şiir ve deneme dallarında ödüllendirme yapılan yarışmada katılımcılara konuşan Vali Karaloğlu, çocukları için mücadele veren Diyarbakır'a böyle bir yarışmayla destek olmanın önemli olduğunu söyledi. "Anne yüreği mutlaka kazanacaktır kimsenin bundan şüphesi olmasın"Şiirle, resimle, hikayeyle bu mücadelenin geleceğe aktarılabileceğini ifade eden Karaloğlu, evladından koparılmış bir annenin mücadelesinin en kutsal mücadele olduğunu belirtti. "Sevgili anneler siz kazandınız mutlaka yavrularınıza da kavuşacaksınız. Siz zaten bizden daha kararlısınız, kendiniz söylüyorsunuz dağdan yavrum inse de bu mücadeleyi bırakmayacağız Sayın Valim diyen annelerimiz var. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Artık bu mücadele bireysel annelerin çocuklarına kavuşma mücadelesi olmaktan çıkmıştır. Bu mücadele bölgede çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarma mücadelesine dönüşmüştür. Anne yüreği mutlaka kazanacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. " diyen Vali Karaloğlu, böyle haklı bir mücadele karşısında hiçbir gücün duramayacağını vurguladı. "Yok olacaklar"Diyarbakır Annelerinin sadece kendi çocukları için mücadele etmediğini, bu mücadele ile terör örgütüne katılımın sıfıra indiğinin altını çizen Karaloğlu, "Diyarbakır Annelerinin mücadelelerinin çok büyük katkısı var. Elbette ki güvenlik güçlerimizin devletimizin terörle kararlı mücadelesinin burada katkısı var. Ama Diyarbakır Annelerinin bu mücadelesi bir defa zulüm, korku duvarını yıktı. Korku duvarı yok oldu bu bölgede. Artık hiçbir anne, hiçbir bölge vatandaşı, örgütün o kuru sıkı laflarından korkmuyor. Çok daha cesur. Bölge annesi, bölge vatandaşı çok daha cesur örgüt karşısında. Artık defolun gidin noktasında. Bitecekler, yok olacaklar Allah'ın izniyle. " dedi. Tören, kazanan yarışmacılara ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. Ödül törenine Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra, Eğitim Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve Diyarbakır Anneleri katıldı.

Kaynak: Habermetre