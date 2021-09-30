Vali Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin talebini gerçekleştirdi - Haberler
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Vali Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin talebini gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Yerel

Vali Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin talebini gerçekleştirdi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin kırma makinesi talebine kayıtsız kalmadı.

DİYARBAKIR (İHA) - Vali Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin talebini gerçekleştirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin kırma makinesi talebine kayıtsız kalmadı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Eğil Badem Üreticileri Birliği, Vali Münir Karaloğlu'nun 13 Ağustos'ta badem hasadı için ilçeye yaptığı ziyaretinde, badem kırma makinesi talep etmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi, Vali Karaloğlu'nun talimatıyla ilçede üreticilerin faydalanacağı badem kırma makinesi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Eğil İlçesi Badem Üreticileri Birliği'ni ziyaret ederek badem kırma makinesini teslim etti.

"Saatte 200 kilograma kadar badem kırabilir"

Nurbaki, mono faz elektrik ile çalışan makinenin bademin cinsine göre saatte 100 ile 200 kilogram arasında kırma yaptığını söyledi.

Düzenli bakımı yapıldığında makinenin yüzde bir fire verdiğini belirten Nurbaki, makinanın birliğe ve badem üreticilerine hayırlı olmasını diledi.

"Ürünümüzden değeri düşmeden faydalanacağız"

Eğil İlçesi Badem Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Nazmi Öcal ilçede 5 bin hektar alanda yaklaşık 300 üretici ile yılda 150-200 ton arasında badem ürettiklerini ifade etti.

Vali Karaloğlu'ndan badem kırma makinesi talep ettiklerini belirten Öcal, "Sağ olsun Sayın Valimiz bu talebimizi değerlendirdi. Bize kırma makinası hediye etti. Daha önce soyma ve silkme makineleri vermişlerdi. Kırma makinası eksikliğinden dolayı elle kırma veya bademlerimizi başka illere götürerek kırımını yapıyorduk. Bu kırma makinasıyla hem personel istihdam etmiş olacağız hem de ürünümüzden değeri düşmeden faydalanma imkanımız oldu. Tüm üretici arkadaşlarım adına sayın valime, sayın ilçe kaymakamıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Vali Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin talebini gerçekleştirdi

Vali Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin talebini gerçekleştirdi

Vali Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin talebini gerçekleştirdi

Vali Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin talebini gerçekleştirdi
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Haber: Vali Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin talebini gerçekleştirdi - Haberler
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