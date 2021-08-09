Vali Karaloğlu: "Eğil'in çehresi değişiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Karaloğlu: "Eğil'in çehresi değişiyor"

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kaçmaz - Haberler | Güncel

Vali Karaloğlu: "Eğil'in çehresi değişiyor" Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 3 bin yıllık tarihe tanıklık eden Eğil Kalesi'ndeki arkeolojik çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Vali Karaloğlu: "Eğil'in çehresi değişiyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 3 bin yıllık tarihe tanıklık eden Eğil Kalesi'ndeki arkeolojik çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kültür ve inanç destinasyonu olarak öne çıkan Eğil ilçesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında tarihi Eğil Kalesi'nde devam eden kazı çalışmalarını inceleyen Karaloğlu, Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vecihi Özkaya'dan ve yetkililerden bilgi aldı.

"Tarihi, kültürü, doğası ve coğrafyasıyla çok önemli bir bölge"

Kazıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Eğil'in tarihi, kültürü, doğası ve coğrafyasıyla çok önemli bir bölge olduğunu vurgulayarak dünyada iki peygamber kabrinin yan yana medfun olduğu başka bir yerin olmadığını söyledi.

Eğil'deki değişimi ve dönüşümü herkesin gördüğünü dile getiren Karaloğlu, "Büyükşehir belediyesi olarak bir yürüyüş yolu yapıyoruz. Bölgeye gelen ziyaretçiler Eğil Kalesini gezdikten sonra buradan ziyaret tepesine yürüyerek gidip kabirleri ziyaret edebilsinler diye güzel bir çalışma yapıyoruz, onunda son aşamasına geldik. Eskiden Diyarbakır istikametinden Eğil'e gelirken karman çorman bir şehirdi. Eğil'in gerçekten çehresi değişiyor. Yeşil ve beyaz Eğil'e dönüşüyor. Sahil düzenlemeleri, duvarların yenilenmesi, evlerin boyanması, yeşillendirme çalışmaları, yeni park ve bahçeler. Eğil, hem inanç hem kültür hem de doğa turizmi açısından önemli bölgelerden olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Karaloğlu, Eğil Kalesi'nde yapılan kazılarda amacın tarihi ve kültürel eserleri bilimsel yöntemlerle belgelemek, tanıtmak ve ilçenin mevcut turizm potansiyeline katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Vali Karaloğlu: 'Eğil'in çehresi değişiyor'
Vali Karaloğlu: 'Eğil'in çehresi değişiyor'
Vali Karaloğlu: 'Eğil'in çehresi değişiyor'
Vali Karaloğlu: 'Eğil'in çehresi değişiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kaçmaz

Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji 'Yarın da sürecek' uyarısı yaptı
Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji "Yarın da sürecek" uyarısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Mehmet Özhaseki Abdulahat Arvas Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Haluk Levent Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Burak Elmas Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Karaloğlu: "Eğil'in çehresi değişiyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 20:12:41. #1.14#

title