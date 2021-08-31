Vali Karaloğlu: Diyarbakırlılar çağdaş, sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamayı hak ediyor
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Vali Karaloğlu: Diyarbakırlılar çağdaş, sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamayı hak ediyor

Vali Karaloğlu: Diyarbakırlılar çağdaş, sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamayı hak ediyor
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesindeki iki mahallede 44 hektarlık alandaki 943 yapıda 5 etap halinde başlayan kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 33 hak sahibine TOKİ tarafından yapılan evlerin anahtarları teslim edildi.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesindeki iki mahallede 44 hektarlık alandaki 943 yapıda 5 etap halinde başlayan kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 33 hak sahibine TOKİ tarafından yapılan evlerin anahtarları teslim edildi. Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakırlıların çağdaş, sağlıklı ve güvenli evlerde oturmayı hak ettiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında Yenişehir ilçesi Dicle ve Ferit Köşk mahallelerinde, anlaşılan 72 konut sahibinden 33'üne TOKİ tarafından verilen evler için anahtar teslim töreni düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal'ın yanı sıra AK Parti Merkez Karar Yürütme Üyesi Alaattin Parlak ile Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi katıldı. 44 hektarlık alanda 943 yapıda 5 etap halinde başlayan kentsel dönüşüm projesinin 4 etabı yeşil alan 1 etabı ise konut olarak gerçekleştiriliyor.

'VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, iki mahallede başlayan kentsel dönüşüm projesini ihtiyaç olan başka bölgelerde de devam ettireceklerini ifade etti. Vatandaşın mağdur olmasına kesinlikle gönüllerinin razı olmayacağını belirten Karaloğlu, "Diyarbakır'a hayırlı olsun. Anahtarlarını teslim alacak vatandaşlarımız, inşallah yeni konutlarında huzur içerisinde, güvenle yaşamlarını devam ettirsinler. Kentsel dönüşümde vatandaşın devletine güvenmesi çok önemli. Kentsel dönüşümde, görüştüğümüz her vatandaşın yerine kendimizi koyarak görüşüyoruz. Diyarbakırlı, çok daha çağdaş, çok daha sağlıklı, herhangi bir afette kendisine tabut olmayacak güvenli evlerde oturmayı hak ediyor. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Kentsel dönüşüme giren mahallelerimizin 4 etabı yeşil alan, 1 etabı da konut olacak" dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker de bazı mahallelerdeki sokaklara, sokağın darlığı ve yapıların bitişik olması nedeniyle itfaiye ve ambulansın giremediğine işaret ederek, bu anlamda kentsel dönüşümün önemli olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından 33 hak sahibine anahtarları, protokol üyelerince teslim edildi.


- Diyarbakır
Vali Karaloğlu: Diyarbakırlılar çağdaş, sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamayı hak ediyor
Vali Karaloğlu: Diyarbakırlılar çağdaş, sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamayı hak ediyor
Vali Karaloğlu: Diyarbakırlılar çağdaş, sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamayı hak ediyor
Vali Karaloğlu: Diyarbakırlılar çağdaş, sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamayı hak ediyor
Vali Karaloğlu: Diyarbakırlılar çağdaş, sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamayı hak ediyor
Vali Karaloğlu: Diyarbakırlılar çağdaş, sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamayı hak ediyor
Vali Karaloğlu: Diyarbakırlılar çağdaş, sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamayı hak ediyor
Vali Karaloğlu: Diyarbakırlılar çağdaş, sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamayı hak ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

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