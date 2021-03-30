Vali Karaloğlu Diyarbakırlı şampiyonları ağırladı
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Vali Karaloğlu Diyarbakırlı şampiyonları ağırladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Vali Karaloğlu Diyarbakırlı şampiyonları ağırladı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Balkan Şampiyonu Ayşe Tekdal ile rekortmen Meryem Bekmez'i başarılarından dolayı tebrik etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Balkan Şampiyonu Ayşe Tekdal ile rekortmen Meryem Bekmez'i başarılarından dolayı tebrik etti.

Karaloğlu, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonasında ülkemizi temsil ederek 20 kilometre büyük kadınlar dalında şampiyona tarihinde ilk altın madalyayı kazanan Türk sporcu olarak tarihe geçen Ayşe Tekdal ile aynı yarışta yaptığı derece ile daha önce yine kendisine ait olan rekoru geliştiren Meryem Bekmez'i makamında ağırladı.

Olimpiyatlara katılmaya hak kazanan şampiyonları tebrik eden Karaloğlu, Diyarbakırlılar adına kendileriyle gurur duyduklarını aktardı.

Karaloğlu,"Hem Ayşe kızımızı hem de Meryem kızımızı tebrik ediyoruz. Her ikisi de inşallah ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecekler. Bayrağımızı, milletimizi temsil edecekler. İnşallah onlardan başarı ve madalyalar bekliyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.

Diyarbakırlı Ömer Akgün'ün de atıcılık dalında olimpiyatlara katılmaya hak kazandığını ifade eden Karaloğlu, 16 Mayıs'ta Çekya'da yapılacak yarışmada 20 kilometre büyük erkekler dalında yarışacak olan Abdulselam İmük'ün de yarışmadan başarıyla ayrılacağına inandıklarını kaydetti.

Olimpiyatlarda ülkemizi Diyarbakırlı 4 sporcuyla temsil etmeyi ümit ettiklerini aktaran Karaloğlu, Diyarbakır'da atletizmle ilgili mevcut tesisler ve yeni yapılacak tesislerle beraber daha çok sporcu çıkarmak istediklerini bildirdi.

Karaloğlu, "Diyarbakır'da atletizme bir yatkınlık söz konusu. Bunu değerlendirerek Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında daha çok sporcumuzun sadece atletizmde değil her branşta ülkemizi temsil etmesi en büyük dileğimiz." diye konuştu.

Başarısından dolayı sporcuları kutlayan Karaloğlu, Tekdal ve Bekmez'e hediye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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