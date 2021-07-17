Vali Karaloğlu: Diyarbakır, son dönemde tekrar yükseliş trendinde

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, havaların ısınmasıyla maske kullanımının azaldığına dikkat çekerek, "Kentteki vaka sayıları son dönemde maalesef tekrar yükseliş trendinde.

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, havaların ısınmasıyla maske kullanımının azaldığına dikkat çekerek, "Kentteki vaka sayıları son dönemde maalesef tekrar yükseliş trendinde. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz aşı olma noktasında da özen gösterirlerse hep birlikte pandemi sorununu geri itmiş olacağız" dedi.

Diyarbakır'da 9 günlük Kurban Bayram tatili nedeniyle Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere uyarılarda bulunan ve bayramlarını kutlayan Vali Karaloğlu, kentin yönetilemeyecek trafik sorunu olmadığını söyledi. Türkiye'de artık yolların çok kaliteli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, ölümlü trafik kazalarının büyük oranda sürücü hatasından ve kurallara uymamaktan kaynaklandığını belirtti.

Koronavirüsle mücadeleye de değinen Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da vakalarda artış yaşandığı belirtti. Kurallara uymak için çağrısını yineleyen Karaloğlu, "Ne olur kurallara uymaya özen gösterelim. Havaların ısınmasıyla maske kullanımı azaldı. Diyarbakır, vaka sayılarında son dönemde maalesef tekrar bir yükseliş trendinde. İki şeyi beraber yapmak zorundayız; hem maske mesafe ve temizlik kuralına hem de aşı konusunda şu anda Türkiye'nin oran bakımından en düşük illerinden bir tanesiyiz. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz aşı olma noktasında da özen gösterirlerse hep birlikte pandemi sorununu geriye itmiş olacağız. Vatandaşlarımızın mübarek bayramlarını şimdiden kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl