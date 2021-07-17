Vali Karaloğlu: Diyarbakır, son dönemde tekrar yükseliş trendinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Karaloğlu: Diyarbakır, son dönemde tekrar yükseliş trendinde

Vali Karaloğlu: Diyarbakır, son dönemde tekrar yükseliş trendinde
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, havaların ısınmasıyla maske kullanımının azaldığına dikkat çekerek, "Kentteki vaka sayıları son dönemde maalesef tekrar yükseliş trendinde.

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, havaların ısınmasıyla maske kullanımının azaldığına dikkat çekerek, "Kentteki vaka sayıları son dönemde maalesef tekrar yükseliş trendinde. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz aşı olma noktasında da özen gösterirlerse hep birlikte pandemi sorununu geri itmiş olacağız" dedi.

Diyarbakır'da 9 günlük Kurban Bayram tatili nedeniyle Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere uyarılarda bulunan ve bayramlarını kutlayan Vali Karaloğlu, kentin yönetilemeyecek trafik sorunu olmadığını söyledi. Türkiye'de artık yolların çok kaliteli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, ölümlü trafik kazalarının büyük oranda sürücü hatasından ve kurallara uymamaktan kaynaklandığını belirtti.

Koronavirüsle mücadeleye de değinen Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da vakalarda artış yaşandığı belirtti. Kurallara uymak için çağrısını yineleyen Karaloğlu, "Ne olur kurallara uymaya özen gösterelim. Havaların ısınmasıyla maske kullanımı azaldı. Diyarbakır, vaka sayılarında son dönemde maalesef tekrar bir yükseliş trendinde. İki şeyi beraber yapmak zorundayız; hem maske mesafe ve temizlik kuralına hem de aşı konusunda şu anda Türkiye'nin oran bakımından en düşük illerinden bir tanesiyiz. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz aşı olma noktasında da özen gösterirlerse hep birlikte pandemi sorununu geriye itmiş olacağız. Vatandaşlarımızın mübarek bayramlarını şimdiden kutluyorum" dedi.

Vali Karaloğlu: Diyarbakır, son dönemde tekrar yükseliş trendinde
Vali Karaloğlu: Diyarbakır, son dönemde tekrar yükseliş trendinde
Vali Karaloğlu: Diyarbakır, son dönemde tekrar yükseliş trendinde
Vali Karaloğlu: Diyarbakır, son dönemde tekrar yükseliş trendinde
Vali Karaloğlu: Diyarbakır, son dönemde tekrar yükseliş trendinde
Vali Karaloğlu: Diyarbakır, son dönemde tekrar yükseliş trendinde
Vali Karaloğlu: Diyarbakır, son dönemde tekrar yükseliş trendinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Mesut Özil Fatih Terim Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Karaloğlu: Diyarbakır, son dönemde tekrar yükseliş trendinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.07.2021 15:19:29. #1.13#

title