Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da korona virüs denetimlerine katıldı
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Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da korona virüs denetimlerine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi Diyarbakır'da da gerçekleştirildi.

Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da korona virüs denetimlerine katıldı
06.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi Diyarbakır'da da gerçekleştirildi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, işletmeleri denetledikten sonra Diyarbakırlılara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamayla korona virüs salgınıyla ilgili olarak en kapsamlı denetimin bugün gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda iş yerleri, pazarlar, marketler, toplu taşıma, lokantalar, alışveriş alanları, kafeteryalar, yollar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirilme kararı alınmıştı. Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesine gelen Vali Karaloğlu ve beraberindekiler cadde üzerindeki işletmeleri denetledi. Denetimler sırasında Vali Karaloğlu, işletme sahipleri ve çalışanlarına tedbirlere uyum konusunda sorular sorup, uyarılar yaptı.

"Maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı"

Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'nin genelinde her ilde, her ilçede valilerin, kaymakamların başkanlığında, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, ticaret ve esnaf odaları temsilcileriyle sahada vatandaşları uyarmak, farkındalığı artırma notasında çalışma yaptıklarını söyledi. Halka çağrıda bulunan Vali Karaloğlu, "Virüsü engelleme, hastalığı engelleme bizim elimizde. Toplumla yaşayan her fert, maske, mesafe, temizlik kuralına uyarsa biz hastalığı engelleyeceğiz. Bu kurallara uymadığımız sürece hastalık artmaya devam edecektir. Onun için bugün yaptığımız bu denetimle çarşıda aslında büyük çoğunlukta iş yerlerimizin kurallara uyduğunu görmüş olduk. Ama daha fazla dikkat etmemiz lazım. Kalabalık mekanlar, kafeler, düğün salonları, gibi yerlerde daha çok kapalı alanlarda çok fazla durmamaya, bulunmamaya vatandaşlarımıza çağrımız" dedi.

Polis ve zabıta ekiplerinin otosundan sık sık Kürtçe, Türkçe ve Zazaca korona virüs konusunda uyarı anonsları yapıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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