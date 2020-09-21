Vali Karaloğlu, DİSKİ çalışmalarını yerinde inceledi
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Vali Karaloğlu, DİSKİ çalışmalarını yerinde inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, günlük 280 bin metreküp içme suyu hizmeti sunan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) çalışmalarını sahada denetledi.

Vali Karaloğlu, DİSKİ çalışmalarını yerinde inceledi
21.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:37

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, günlük 280 bin metreküp içme suyu hizmeti sunan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) çalışmalarını sahada denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, günlük olarak analiz edilen ve 7.9 pH derecesiyle Türkiye'deki en kaliteli içme sularından birini standartlarının korunması, depolanması ve vatandaşlara ulaştırılması konusunda titizlikle çalışan DİSKİ'nin kanal ve yağmur suyu çalışmaları, arıtma tesisleri ve su deposu ile su analiz laboratuvarında incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, kış öncesi temizlik çalışmalarının devam ettiği ve kanal görüntüleme araçlarıyla kanalizasyon hatlarında biriken kumların temizlenerek şehrin olası yağmurlara karşı önceden hazırlandığı Nevroz Park ve etrafındaki kanal ve yağmur suyu çalışmalarına yönelik bilgi aldı.

Sonrasında 30 bin tonluk su deposuna geçerek, arıtım işlemi yapıldıktan sonra şehir merkezine verilen suyun depolandığı içme suyu deposunu gezen Karaloğlu, depo çevresinde yapılan çevre düzenlemeleri ve bakım onarımları ile kış öncesi baca ve ızgara temizliği çalışmalarına da katıldı.

İncelemelerin ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Karaloğlu, "Diyarbakırlı hemşehrilerimiz temizlik, tat ve pH değeri açısından son derece kaliteli olan içme suyumuzu gönül rahatlığıyla içebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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