Vali Karaloğlu'dan Kaleiçi Denetimi

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi esnafını ziyaret ederek bölgeyle ilgili bir süre önce alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını denetledi. Vali Münir Karaloğlu, akşam saatlerinde tarihi Kaleiçi'nde esnafı ziyaret etti. Karaloğlu, kısa süre önce araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılan ve güvenlikle ilgili bir dizi düzenleme getirilen Kaleiçi'nde uygulamaları yerinde denetledi. Vali Karaloğlu'na, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri de eşlik etti. Karaloğlu, uygulamalarla ilgili vatandaş ve esnafın görüşlerini de dinledi. Bazı esnaf, yayalaştırma uygulamasından memnun olduklarını belirterek teşekkür etti. Kaleiçi'yle ilgili 3 toplantı yaptıklarını ve bazı kararlar aldıklarını belirten Karaloğlu, Amacımız Kaleiçi'ni daha düzenli ve daha güvenli ale getirmek. Çünkü burası marka değeri yüksek bir yer. Herkesin gönül rahatlığıyla girip çıkacağı bir yere dönüşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu akşam da hep beraber aldığımız kararları yerinde inceledik ve esnafımızı dinledik. Ayrıca bundan sonra 3 ayda bir kendi aramızda toplantı yapacağız ve kararların uygulamada nasıl etki bıraktığına bakacağız dedi. - Antalya