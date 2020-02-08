Vali Karaloğlu'dan Finike çıkarması

08.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:56

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Finike'yi ziyaret ederek ilçedeki belediye yatırımlarıyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'den bilgi aldı.



Beraberinde kurum amirleriyle birlikte ilçeye gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi makamında ziyaret etti. Vali Karaloğlu, İlçe merkezinde Valilik desteğiyle restore edilecek tarihi evlerle ilgili çalışmaların biran önce başlatılmasını istedi. Özellikle ilçe merkezinde belirlenen tarihi yapılar ile bazı sokakların sağlıklaştırılması projesi hakkında detaylı bilgi alan Vali Karaloğlu, ilçedeki tarihi dokunun korunmasının önemli olduğunu vurguladı.



Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'de, projenin ilçe turizmine çok büyük katkıda bulunacağını ifade ederek, "Sayın valimize göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkürü bir borç biliriz. İlçemiz her zaman belirttiğimiz üzere, turizmden yeterince pay alamayan ancak eşsiz değerlere ve coğrafyaya sahip bir konumdadır. Proje ile bir adım daha yol alarak amacımıza daha kolay ulaşacağız" dedi.



Karaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin plaket takdiminin ardından Turunçova'da, restorasyonu tamamlanan Bağyaka camisini ziyaret etti. Osmanlı mimarisi ve klasik köy tipi modeliyle yapılan, 1980'li yıllarda da taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Bağyaka Camisi, Cuma namazının ardından hizmete açıldı. Açılışın ardından cami bahçesinde Finike Belediyesi tarafından yemek ikramı yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA