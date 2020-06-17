Vali Karaloğlu'dan ATB'ye veda ziyareti Diyarbakır Valiliği görevine atanan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret Borsasına (ATB) veda ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Valiliği görevine atanan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret Borsasına (ATB) veda ziyaretinde bulundu.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, ziyaretinde ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yönetim kurulu üyeleri Halil Bülbül ve Cüneyt Doğan ile bir süre sohbet etti.

Başkan Çandır, Vali Karaloğlu'nun krizleri en iyi şekilde yönettiğini ve salgın sürecinde aldığı tedbirlerle kentin sağlığını koruduğunu belirterek, teşekkür etti.

Karaloğlu da 4 yıl hizmet ettiği Antalya'da kurumlararası iş birliğine inanarak çalıştığını, kentin dinamiklerinin uyum içerisinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA