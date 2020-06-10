Vali Karaloğlu'dan Antalya'ya 'elveda', Diyarbakır'a 'merhaba'
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Vali Karaloğlu'dan Antalya'ya 'elveda', Diyarbakır'a 'merhaba'

ANTALYA Valiliği görevinde 4 yıl önemli hizmetlere imza atan Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından atama kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Antalyalılara ve Diyarbakırlılara seslendi.

Vali Karaloğlu'dan Antalya'ya 'elveda', Diyarbakır'a 'merhaba'
10.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:09

ANTALYA Valiliği görevinde 4 yıl önemli hizmetlere imza atan Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından atama kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Antalyalılara ve Diyarbakırlılara seslendi. Karaloğlu, 'Elveda Antalya ve Merhaba Diyarbakır' etiketli sözleriyle veda mesajı yayımlandı.

Antalya Valiliği görevine 30 Mayıs 2016 tarihinde atanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, 4 yıllık görev sürecinin ardından Diyarbakır Valiliği'ne atanan Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından atama kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 'Gidilecek yol varsa, gitmeyle biter' anlayışla Antalya'ya geldiğini belirten Vali Karaloğlu, "Bu anlayışla şehirlerin en güzeli Antalya'ya hizmet ettim. Vakit saat doldu. Diyarbakır'a gidiyorum. Elveda Antalya. Merhaba Diyarbakır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Diyarbakır Valisi olarak atandım. Van, Bursa, Antalya'dan sonra, şimdi önümde gidilecek yeni bir yol var. Kadim şehir Diyarbakır'a hizmet" dedi. 

'HAKKINIZI HELAL EDİN'Dört yıl önce Antalya'da göreve başladığını belirten Karaloğlu, şunları söyledi: "Akdeniz'i bize ev yapan ecdadımızın mirasına hizmet etme nasibini, şükranla yaşadım. Antalya'ya, Antalyalıya layık işlere imza atmaya gayret ettim. Şimdi veda vakti. Gazipaşa'dan Kaş'a, Akseki'den Elmalı'ya, Antalya'nın her karışında; turizm, tarım, ticaret, markalaşma, yenileşme. Çok sayıda projede; ilgili taraflarla, vatandaşlarımızla ter döktüm. Çok anı biriktirdim. Dört yıl zarfında güzel işler yaptık. Krizleri el ele vererek aştık. Bu süreçte, aynı dertle dertlenmek en büyük gücümüzdü. Yüreklerimizin toplu vurmasıyla kazanılan başarıların parçası oldum. Şükürler olsun. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, STK'larımız, basın mensuplarımı, turizmcilerimiz, çiftçilerimiz, balıkçılarımız, Antalya'nın başarısında katkısı olan herkese teşekkür ederim. Görev yaptığım her yeri; yeniden doğduğum yer olarak kabul ediyorum. Antalya artık, yeniden doğduğum yerler arasında. Yeni görev yerim Diyarbakır'da bir hemşehriniz olarak çalışacağım. Hakkınızı helal edin."PAROLAMIZ, 'BAŞ GÖZ ÜSTÜNE'Mezopotamya'nın, Anadolu'nun, Orta Doğu'nun, Türkiye ve dünyanın, medeniyet, inanç ve bereket şehri Diyarbakır'a vali olarak atanmayı eşi az bulunur bir nasip olarak gördüğünü dile getiren Karaloğlu, şöyle dedi:

"Diyarbakır 12 bin yıldır insanlık için cazibesini koruyor. Her çağda bereketi, görkemi, güzelliğiyle insanımıza hayat sunuyor. Diyarbakır'a faydası olan her işte parolamız; 'baş göz üstüne' olacak. Diyarbakır'ın ev sahibi olduğu medeniyetlerin, inancın, bereketin ışığını; bu değerlerle yaşayan ve bu değerleri yaşatmak isteyen herkesle el ele vererek daha da güçlendireceğiz. Diyarbakır'ı da, yeniden doğduğum memleketim olarak gördüğümü herkesin bilmesini isterim. Diyarbakır için gidilecek yolları, Diyarbakırlılarla birlikte gideceğiz. Yolumuz açık olsun. Şahsımı Diyarbakır Valisi olarak atayan; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Allah mahcup etmesin. Vatana, millete hayırlı olsun. Görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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