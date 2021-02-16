Vali Karaloğlu, 'Buluşmalar' adlı serginin açılışını gerçekleştirdi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinde açılan resim kurslarında eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı karma resimlerden oluşan 'Buluşmalar' adlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sümerpark'ta bulunan Sanat Galerisi'nde bir hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergide 95 eser sergileniyor.

Toplam 165 eserden oluşan sergi ayrıca online olarak Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinden de ziyaret edilebilir.

Vali Karaloğlu yaptığı konuşmada, sergide eseri bulunan kursiyerleri tebrik etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere çok önem verdiklerini belirterek, kentte sanatla, kültürle, sporla hayatı renklendirmek istediklerini söyledi.

"Diyarbakır'ı kadim tarihinde olduğu gibi yine kültürün, sanatın merkezi yapmaya kararlıyız. Bu konuda çok sayıda faaliyetimiz var. Bu ve benzeri etkinliklere daha çok Diyarbakır'da hemşerimizin katılmasını, daha çok Diyarbakırlı hemşerimizin bu etkinliklerden istifade etmesini arzu ediyoruz." diyen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Çağrım bu mekanı Diyarbakırlı sanatçılarımız boş bırakmasınlar, onların emrinde Sanat Galerisi. Her türlü sergiyi burada yapabiliriz. Kültür ve Sosyal İşler Dairemiz bu konuda bütün sanatçılarımıza destek veriyor, vermeye devam edecek. Önemli olan hem sanatçılarımızın hem sanatseverlerimizin bu mekanı boş bırakmaması."

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, kültür sanat alanındaki çalışmaları online da olsa aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

Kursiyerler tarafından Karaloğlu'na çiçek takdim edildi.

Karaloğlu, sergiyi gezerek resimleri tek tek inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin