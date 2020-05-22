Vali Karaloğlu: "Arkeolojik Araştırma Gemisi Türkiye'nin önemli su altı arkeolojisi gemisi haline...
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Vali Karaloğlu: "Arkeolojik Araştırma Gemisi Türkiye'nin önemli su altı arkeolojisi gemisi haline...

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Arkeolojik Araştırma Gemisi sadece Antalya'nın ve Akdeniz Üniversitesi'nin değil aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli bir su altı arkeolojisi gemisi haline gelecek.

Vali Karaloğlu:
22.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:16

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Arkeolojik Araştırma Gemisi sadece Antalya'nın ve Akdeniz Üniversitesi'nin değil aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli bir su altı arkeolojisi gemisi haline gelecek. Okyanusu geçme özelliği ile uluslararası başka projelerde de kullanılabilir" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, Ares Tersanesi'nin Akdeniz Üniversitesine bağışlayacağı 38 metrelik Arkeolojik Araştırma Gemisi protokolünü imzaladı. Valilik makamında gerçekleşen Gemi Protokolü İmza törenine Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu ve beraberindeki heyet katıldı. Gemi imza protokolü töreninde Ares Tersanesi yöneticilerine teşekkür eden Vali Karaloğlu, "Antalya, 650 kilometre sahili olan bir deniz şehri. Türklerin denizle buluştuğu, denizcilikle buluştuğu bir şehir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Antalya'yı fethiyle başlayan, Alanya'yı fethiyle devam eden bu süreçte, tersanecilik Antalya'mızın genlerine girmiştir. Şimdi Antalya'ya su altı arkeolojisini de ilave etmeye çalışıyoruz. Akdeniz Üniversitemiz artık su altı arkeolojisinin önemli merkezlerinden birisi haline geliyor. Bu çok önemli bir şey. Dünyada da su altı arkeolojisi gelişiyor. Akdeniz Üniversitemizin elinde artık bir araştırma gemisi var. Su altı arkeolojisinde kullanabileceği, içerisinde basınç odasının da olduğu bir gemi mutlak ihtiyaçtı" ifadelerini kullandı.

Araştırma Gemisi Uluslararası projelerde de kullanılabilecek

Ares Tersanesi'nin Antalya'nın ve Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Ares tersanesinin su altı arkeolojisinin gelişmesine önemli bir katkı sunmak isteyeceklerini düşünerek bu teklifi kendilerine ilettik. Bizi kırmadılar ve kabul ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah geminin geri kalan kısmı da en kısa sürede tamamlanacak. Sadece Antalya'nın ve Akdeniz Üniversitesi'nin değil aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli bir su altı arkeolojisi gemisi haline gelecek. Okyanusu geçme özelliği ile uluslararası başka projelerde de kullanılabilir. Akdeniz'de bizim bilgimiz dışında Osmanlı batıkları yağmalanıyor. Onlara müdahale etme amacıyla da kullanılabilir. Memleketimiz için her bakımdan faydalı bir iş olacak. Üniversitemiz de araç gereç bakımından güçlenmiş olacak" dedi.

Dünyanın ikinci büyük Arkeolojik Araştırma Gemisi

38 metre uzunluğu ve her türlü okyanus sularını geçebilme özelliğiyle dünyanın ikinci büyük arkeolojik araştırma gemisi olma özelliği taşıyan geminin, Atık su kapasitesi 3800 litre, tatlı su kapasitesi 8000 litre. Ayrıca 60 bin litre yakıt kapasitesiyle yakıt ikmali yapmadan 6 bin deniz mili yol alabiliyor ve 14 deniz mil servis hızına ulaşabiliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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