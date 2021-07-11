Vali Karaloğlu 81 İlimizden 81 Gencimizi Ağırladı

Vali Karaloğlu: "Sizleri Diyarbakır elçisi ilan ediyoruz.

Vali Karaloğlu: "Sizleri Diyarbakır elçisi ilan ediyoruz. Gittiğiniz her yerde Diyarbakır'ı anlatın. Diyarbakır'da yaşadıklarınızı anlatın, memnuniyetinizi anlatın. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen sohbet programında 81 ilden gençlerle bir araya gelmiş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Diyarbakırlı Yusuf Özkılıç'ın salondaki gençleri kente davet etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'O zaman davet sizden, ağırlamak bizden. ' diyerek, Vali Münir Karaloğlu ile görüşerek organizasyonun yapılması talimatını vermişti.

Bunun üzerine, Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'nin her ilinden Diyarbakır'a gelen 81 gençle bir araya geldi. Gazi Köşkünde gençleri ağırlayan Karaloğlu, gençlerle tek tek sohbet ederek, onlara Diyarbakır'ı ve Diyarbakır insanını anlattı.

"Allah'a hamdolsun Diyarbakır huzurun güvenin yüksek olduğu illerimizden bir tanesi"

Buluşmada gençlere konuşan Karaloğlu, "Diyarbakır deyince insanların zihnine düşen bir algı var. Ama geldiniz 3 gündür bizimle berabersiniz. Gördünüz ki ne Diyarbakır'da problem var. Ne Diyarbakırlı da problem var. Allah'a hamdolsun Diyarbakır huzurun güvenin yüksek olduğu illerimizden bir tanesi. Diyarbakır insanı dünyanın en misafirperver insanı. O zaman bu kötü algıyı yok etmek, ortadan kaldırmak. Öncelikle gençlerin görevi. " dedi.

Diyarbakır'ı ziyaret eden gençleri fahri Diyarbakırlı ve Diyarbakır elçisi olarak gördüklerini belirten Karaloğlu, gençlerden çevrelerine Diyarbakır'ı anlatmalarını, memnuniyetlerini dile getirmelerini istedi.

"Hepimiz bu toprakların evladıyız"

Karaloğlu, Diyarbakır'ı medeniyetin, kültürün ve inancın çok önemli bir eşiği olarak nitelediklerini söyleyerek, Anadolu'nun herkesin ortak değeri olduğunu ifade ederek "Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i fark etmiyor. Biz bu toprakların evladıyız. Biz Müslümanız. Bizim medeniyetimiz İslam medeniyetidir. Devletimiz Türkiye Cumhuriyetidir. Bayrağımız birdir. Bu bayrak altında herkes eşit hür vatandaştır. Onurlu vatandaştır. " diyerek sözlerine devam etti.

Konuşmasının sonunda Vali Karaloğlu, Diyarbakır'ın tarihi, kültürel değerlerine ve gastronomisine de değinerek Diyarbakır'ın medeniyet tarihine katkılarından bahsetti.

Kaynak: Habermetre