Vali Karaloğlu: "30 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilecek"

20.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:06

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bölgemizde 33 projeyle yaklaşık 30 milyon TL'lik yatırım gerçekleşmiş olacak. En önemli konumuz, 2020'nin Çalışma Programı ve Çalışma Programına göre 2020'nin bütçesini görüşüp nihai kararı vereceğiz" dedi.



Vali Münir Karaloğlu başkanlığında ki Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, 2019'un son olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler katıldı.



Gündem maddeleriyle ilgili bilgi veren Karaloğlu, "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi', 'Sosyal Kalkınma' ve 'Turizm Altyapısının Geliştirilmesi' alt başlıklarında 2019 Yılı Teklif çağrısına çıkmıştık. Geçen toplantıda 33 projeye 20 milyon TL destek vermiştik. Tabi projelerin eş sermayeleriyle beraber 28 milyonluk bir proje desteği anlamına geliyor. İnşallah bölgemizde 33 projeyle yaklaşık 30 milyon TL'lik yatırım gerçekleşmiş olacak. Bugünkü en önemli konumuz, 2020'nin Çalışma Programı ve Çalışma Programına göre 2020'nin bütçesini görüşüp nihai kararı vereceğiz. Onun dışında içişlerimizi ilgilendiren personel konularımız ve diğer ajansla ilgili konular var. Alacağımız kararların bölge illerimize ve bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA