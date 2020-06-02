Vali Karaloğlu: "2020 ayakta kalma, 2021 koşmamız gereken yıl olmalı"
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Vali Karaloğlu: "2020 ayakta kalma, 2021 koşmamız gereken yıl olmalı"

Antalya Vali Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ilgili, "Salgın sürecinde 2020 ayakta kalma senesi, 2021'de ise pandemi sonrası çok hızlı ayağa kalkıp koşmamız gereken bir yıl olmalı." dedi.

Vali Karaloğlu:
02.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:05

Antalya Vali Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ilgili, "Salgın sürecinde 2020 ayakta kalma senesi, 2021'de ise pandemi sonrası çok hızlı ayağa kalkıp koşmamız gereken bir yıl olmalı." dedi.

Vali Karaloğlu ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin bir restoranda kentte kontrollü normal yaşama dönüşe ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Kovid-19 sürecinde ülke ve kent olarak kontrollü normal sürece geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karaloğlu, "Türkiye kendi kabiliyetiyle daha salgın ülkeye gelmeden sıkı tedbirler aldı. Bu sayede Türkiye salgını atlatan ülkelerin başında geliyor ve ülkemizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Salgın sürecinde ekonomik sorun yaşanmaması için destek kredilerinin hayata geçirildiğini hatırlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Antalya'da zor durumdaki 123 bin vatandaşımızın hesaplarına karşılıksız para yatırıldı. 12 milyon lira da vakıflar üzerinden vatandaşların hesaplarına yatırdık. Destek kredilerine Antalya'da 23 bin 528 işletme kısa çalışma ödeneği için başvurdu ve çalışan başına destek verdik. Kısa çalışma ödeneği işine ara verenlere verilen bir destekti. İşini tamamen kaybeden 7 bin çalışana da işsizlik ödeneği verildi. Martın ortası ve sonlarına doğru çok büyük bir panik vardı, biz de endişe duyduk ama bütün kamu kurumların fedakar çalışmasıyla bu süreci iyi götürdük. Pandemi sürecinde esnaf, işletme ve bireylere kredi desteği sağlanarak toplamda Antalya ekonomisine 11 milyar 200 milyon lira sıcak para girdi. Vefa Sosyal Destek Gruplarına vatandaşlar tarafından 344 bin talep ulaştı ve taleplerin tamamını yerine getirdik."

Karaloğlu, Antalya'da herkesin desteği sayesinde sürecin çok iyi yönetildiğini ve kentte 12 milyon maske dağıtımı yapıldığını belirterek, şimdi de kontrollü normal hayata geçildiğini ve birçok iş yerinin açıldığını ifade etti.

"Pandemiden sonra en hızlı turizm sektörü toparlanacaktır"

Antalya'da salgın sürecinden en fazla etkilenen sektörün turizm olduğunun altını çizen Karaloğlu, salgından sonra da en hızlı turizm sektörünün toparlanacağını dile getirdi.

İnsanların bu sıkıntılı süreçte tatil yapma ihtiyacı duyduğunu ve normalleşme ile turizmin çok hızlı bir şekilde toparlanacağını vurgulayan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Salgı sürecinden ilk yaptığımız şey riskli ülkelere kapıları kapatmak oldu, yine aynı şekilde kapıların açılması konusunda da az riskli ülkelerden başlayacağız. Rusya'da tedbirler geç almaya başladı, o nedenle onların ülkemize gelmesi konusunda biraz gecikmeler olacak. Bu senenin ikinci yarısında bile çok ciddi hareketler bekliyorum. Tabi ciddi kayıplarımız olacak ama pandemi sonunda şehrimizi, ülkemizi, sektörleri ayakta tutarsak sonrasına da çok rahat koşarız. Salgın sürecinde 2020 ayakta kalma senesi, 2021'de ise pandemi sonrası çok hızlı ayaya kalkıp koşmamız gereken bir yıl olmalı."

"Artık hiçbir üyem kredi için beni aramıyor"

ATSO Başkanı Davut Çetin ise, 11 Mart'ta ülkede ilk vakanın görülmeye başlaması sonrasında Antalya'nın 4. sırada yer alması nedeniyle büyük bir endişe yaşandığını ama alınan tedbirlerle sürecin çok iyi yönetildiğini kaydetti.

Diğer yandan işletmelere sağlanan destek paketleriyle kredi sorununun da kısa sürede çözüldüğünü belirten Çetin, "Artık hiçbir üyem kredi için beni aramıyor. Kamu bankalarımız son 2 ayda çok ciddi destek verdi. Antalya ülke turizmini lokomotifi konumunda ve bu süreci çok iyi koruduk. Şimdi geldiğimiz noktada dünyanın en iyi yerindeyiz ve Antalya en iyi korunan yerlerinden biri." dedi.

Çetin, Antalya'daki sektörler için en riskli ayların ekim, kasım ve aralık olduğunun altını çizerek, bütün sektörlerin nakit akışını iyi kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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