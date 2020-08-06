Vali Karadeniz Yunusemre'nin projelerini yerinde inceledi Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ağırladı. Başkan Çerçi daha sonra Vali Karadeniz'i gerçekleştirdikleri projeleri yerinde gezdirerek bilgilendirdi.

Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye iade-i ziyarette bulundu. Manisa'nın Ege Bölgesinin incisi olduğunu belirten Vali Karadeniz, ilin en büyük ilçesi olan Yunusemre'de belediyenin güzel projelere imza atığını belirterek Başkan Çerçi ve ekibini kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Çerçi ise, çalışmaları hakkında Vali Yaşar Karadeniz'e bilgi verdi. Kente artı değer katacak her türlü çalışmaya destek vermekten mutluluk duyacaklarını aktaran Başkan Çerçi, nazik ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti. Vali Karadeniz ziyaret sonunda anı defterini imzalarken; Belediye Başkanı Çerçi de Vali Karadeniz'e günün anısına tablo hediye etti.

Projeleri yerinde gördü

Başkan Çerçi ve Vali Karadeniz, makam ziyaretinin ardından Yunusemre Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan örnek projelerden Yunus Emre Kültür Parkı ve Yunus Emre Millet Çarşısı'nı gezdi. Projeler hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, kente vizyon katan projeleri çok beğendiğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA