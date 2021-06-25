Vali Karadeniz, Türkiye ve Azerbaycan Paralimpik Taekwondo Milli Takımı'nı ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Karadeniz, Türkiye ve Azerbaycan Paralimpik Taekwondo Milli Takımı'nı ağırladı

Vali Karadeniz, Türkiye ve Azerbaycan Paralimpik Taekwondo Milli Takımı'nı ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Paralimpik Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek Paralimpik Taekwondo Milli Takımı, ortaklaşa kamp yürüttükleri Azerbaycan Milli Takımı ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Tokyo Paralimpik Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek Paralimpik Taekwondo Milli Takımı, ortaklaşa kamp yürüttükleri Azerbaycan Milli Takımı ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Vali Karadeniz, 15. dönem hazırlık kampı için Manisa'da bulunan Paralimpik Taekwondo Milli Takımı ile Azerbaycan Paralimpik Taekwondo Milli Takımı antrenör ve sporcularını ağırladı. Ziyarette, Şehzadeler şehri Manisa'da bulunmaktan mutlu olduklarını ifade eden Milli Takım Teknik Diretörü Harun Dik, "İki devlet bir millet felsefesiyle Azerbaycan Milli Takımı ile antrenmanlarımızı yapıyoruz ve Azerbaycan Milli Takımını ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tokyo Olimpiyatları'nda hem Azerbaycan hem de Türkiye Milli Takımımızın ülkemizi altın madalya ile taçlandıracaklarına inanıyorum. Siz Sayın Valimize de bizleri ağırladığınız için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Azerbaycan Milli Takım Teknik Direktörü de iki kardeş takımın böyle güzel bir memlekette antrenman yapıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spora ve sporcuya verilen destekten dolayı teşekkür etti. Ziyarette, "Bundan önceki şampiyonalarda olduğu gibi Tokyo Olimpiyatları'nda da başarı göstererek daha önce alınmış madalyaların üzerine yenilerini ekleyeceğinize inanıyorum" diyen Vali Karadeniz, Türkiye ve Azerbaycan Milli Takım sporcularına ve antrenörlerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederek, başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdür V. Mustafa Ersöz, Taekwondo İl Temsilcisi Gökay Budak'ın da hazır bulunduğu ziyarette günün anısına Vali Karadeniz'e Milli Takım forması hediye edildi. - MANİSA

Vali Karadeniz, Türkiye ve Azerbaycan Paralimpik Taekwondo Milli Takımı'nı ağırladı
Vali Karadeniz, Türkiye ve Azerbaycan Paralimpik Taekwondo Milli Takımı'nı ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Halit Ergenç İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Karadeniz, Türkiye ve Azerbaycan Paralimpik Taekwondo Milli Takımı'nı ağırladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 18:16:08. #1.14#

title