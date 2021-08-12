Vali Karadeniz TPN (Total Parenteral Nutrisyon) Ünitesinin Açılışına Katıldı
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Vali Karadeniz TPN (Total Parenteral Nutrisyon) Ünitesinin Açılışına Katıldı

Vali Karadeniz TPN (Total Parenteral Nutrisyon) Ünitesinin Açılışına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bünyesinde hizmete giren TPN (Total Parenteral Nutrisyon) ünitesinin açılışına katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bünyesinde hizmete giren TPN (Total Parenteral Nutrisyon) ünitesinin açılışına katıldı.

Açılışa, Vali Yaşar Karadeniz, 'in yanısıra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. İsmet Topçu, Öğretim Üyeleri ve Sağlık Çalışanları katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Prof. İsmet Topçu, açılış konuşmasında ünite hakkında katılımcılara bilgi verdi. TPN (Total Parenteral Nutrisyon) ünitesi ile Manisa ilinin önemli bir eksiğinin giderildiğini ifade etti.

Manisa ili ve çevresine katkı sunabilecek olan ünitenin hayırlı olmasını dileyen Prof. Dr. Ahmet Ataç ünitenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra ünitenin açılış kurdelesi Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Ataç, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu ve protokol üyelerince kesilerek TPN (Total Parenteral Nutrisyon) Ünitesi gezildi.

Manisa ve Manisa Çevre İllerinin İhtiyaçlarını Karşılayabilecek

Prematüre bebekler ve ağızdan beslenmesi mümkün olmayan hastalarda, hasta için gerekli temel besin maddelerinin (karbonhidrat, protein, yağ, elektrolit, vitaminler, eser elementler) damar içine verilmesi yöntemi olan TPN (Total Parenteral Nutrisyon, total parenteral beslenme) ünitesi ile daha önce İzmir'den tedarik edilen TPN solüsyonu ihtiyaçları artık Manisa'da üretilecek.

2 Haziran 2021 tarihinde faaliyete geçen MCBÜ TPN Ünitesi ile Manisa İl ve ilçelerindeki diğer hastanelerin TPN solüsyonu ihtiyaçları karşılanarak bu hizmetin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre

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