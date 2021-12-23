Vali Karadeniz, Soma Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

SOMA, MANİSA (Habermetre) - Vali Yaşar Karadeniz, yaşadıkları çevrenin tarihi ve kültürel zenginliklerini öğrencilere tanıtmak amacıyla düzenlenen program kapsamında, ilk gezisini gerçekleştiren Soma Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. Sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri ile bir araya geldi.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Soma Belediyesi ile birlikte öğrencilere ilimizi tanıtmak amacıyla hazırlamış oldukları program kapsamında ilk gezisini gerçekleştiren Soma Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. Sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek gezilerine başladı.

Vali Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici eşliğinde ziyarette bulunan 9. Sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri ile bir süre sohbet ederek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Günümüzde artık önemli olanın bir şeyler üretmek değil farklı bir şeyler üretmek olduğunu söyleyen ve gençlerimizi bu doğrultuda yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Vali Karadeniz, "Bundan sonra yetişecek neslimiz o imkanlara büyük ölçüde sahip oldular. Şuan da güzel işler yapılıyor bundan sonra da daha güzel işler başaracaklardır" dedi.

Soma Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. Sınıf öğrencileri, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyareti sonrası rehber eşliğinde Manisa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmek için gezilerine başladı.

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