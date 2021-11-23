Vali Karadeniz, "Şehrim Benim Evim Projesi" Kapsamında İlimizi Gezen Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Vali Yaşar Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminin hazırlamış olduğu, "Şehrim Benim Evim Projesi" kapsamında projenin ilk gezisini gerçekleştiren Saruhanlı İlçesi Hacırahmanlı Atatürk Mehmet Otan Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, idareci ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince öğrencilerin Manisa ili ve ilçelerini ziyaret ederek tanımalarına, yaşadıkları çevrenin tarihi ve doğal zenginliklerinin farkına varmalarına katkıda bulunmak amacıyla, "Şehrim Benim Evim Projesi" kapsamında öğrenci, idareci ve öğretmenler ile projenin ilk gezisi gerçekleştirildi.

Saruhanlı İlçesi Hacırahmanlı Atatürk Mehmet Otan Ortaokulundan 25 öğrenci, idareci ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdür V. Mustafa Akkuyu ve Vali Yardımcısı Aydın Memük eşliğinde Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek gezilerine başladı. Vali Yaşar Karadeniz, geziye katılan öğrencilere günün anısına kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gönüllü öğretmenlerin rehberlik edeceği gezi kapsamında öğrencilere Ağlayan Kaya, Sultan Camii ve Külliyesi, Muradiye Camii ve Külliyesi, Mevlevihane, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Tarihi Müzesi, Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Şehzadeler Park ve Osmanlı Müzesi gibi ilimizin tarihi ve kültürel yerleri gezdirilecek.

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