Vali Karadeniz şehit ailesini ağırladı
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Vali Karadeniz şehit ailesini ağırladı

Vali Karadeniz şehit ailesini ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, geçen yıl Sakarya'da meydana gelen patlama sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar'ın babası Mehmet Yazar ve kardeşi Cihan Yazar'ı makamında ağırladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, geçen yıl Sakarya'da meydana gelen patlama sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar'ın babası Mehmet Yazar ve kardeşi Cihan Yazar'ı makamında ağırladı.

Ziyaretleri sebebiyle şehit Mesut Yazar'ın ailesine teşekkür eden Vali Karadeniz, devletin her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerinin yanında olduğunu belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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