Vali Karadeniz, Sarıgözoğlu Çıraklık Eğitim Merkezi ve Fabrikasında İncelemelerde Bulundu
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Vali Karadeniz, Sarıgözoğlu Çıraklık Eğitim Merkezi ve Fabrikasında İncelemelerde Bulundu

Vali Karadeniz, Sarıgözoğlu Çıraklık Eğitim Merkezi ve Fabrikasında İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sarıgözoğlu Çıraklık Eğitim Merkezi ve fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sarıgözoğlu Çıraklık Eğitim Merkezi ve fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sarıgözoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş ve yetkililer tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Çıraklık Eğitim Merkezi ve fabrikasının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette "Meslek Lisesi memleket meselesi" sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Sarıgözoğlu, kalifiye eleman ihtiyacını, fabrikada oluşturdukları çıraklık eğitim sınıflarında yetiştirdikleri öğrencilerle karşıladıklarını ifade etti.

Otomotiv markalarına kalıp ve yedek parça üreten bir firmanın kalifiye eleman ihtiyacını karşılayıp, yeni nesillere istihdam olanağı sağlamasının önemini vurgulayan Vali Karadeniz, ülkemizin kendini yetiştirmiş kalifiye çalışanlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fabrika içerisinde yer alan tasarım atölyeleri ve imalathaneleri gezerek incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, Çıraklık Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleriyle de sohbet etti.

Kaynak: Habermetre

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