Vali Karadeniz, MCBÜ Derslik ve Merkezi Birimler Binası Temel Atma Törenine Katıldı

Vali Yaşar Karadeniz'in katılımıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler Binası Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz'in katılımıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler Binası Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Eski Çevre Bakanı Rıza Akçalı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, protokol üyeleri, öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

MCBÜ Rektörlük Dumanlıdağ Restoran'da yapılan Kokteyl ile başlayan tören İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün dua okuması ve kurban kesilmesi ile devam etti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Manisa'nın ve bölgenin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilme ve bunları karşılayabilme gayreti içerisinde bugüne kadar geldiğini söyleyen Rektör Ataç, temeli atılacak olan MCBÜ Derslik ve Merkezi Birimler Binasının hayırlara vesile olmasını diledi. Vali Yaşar Karadeniz ise konuşmasında, Manisa'nın üreten bir şehir olduğunu belirterek "Hem sanayisi ile hem tarımıyla Türkiye'nin önde gelen üretim şehirlerinden birisi. Bu üretimde sürekliliğinin olması ve gelişme hızının devam etmesi, hem tarıma, hem sanayiye insan yetiştirmemize bağlı. İşte burada Üniversitemizin ve diğer eğitim kurumlarımızın önemi ortaya çıkıyor. Bugün 4 tane fakültemizi bünyesine alacak olan hizmet binasının temelini hep birlikte atacağız. İnşallah buradan mezun olan gençlerimiz okulu bitirdikten sonra, hem ilimizde hem de ülkemizin diğer yörelerinde önemli hizmetlerde bulunacaklardır" dedi. Atılacak olan okul temelinin, Türkiye'nin geleceğine atılmış bir temel olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, "İçinde bulunduğumuz kovid-19 sürecinden dolayı birçok şey sekteye uğradı. Bunun hepimiz farkındayız, ama bu yatırım, bu anlamda da ilimizde parasal büyüklük olarak önde gelen yatırımlardan birisi. Bu süreç içerisinde bunun da altını çizmek istiyorum. Bildiğiniz gibi şu anda özellikle Muğla ve Antalya'da devam eden yangınlar var, bu yangınlarla ilgili de birçok spekülasyonlar yapılıyor. Bunların doğruluk derecesi şudur ki; bunu konuşabilmek için de verinin olması lazım. Böyle bir veri olmadan yorum yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Şu anda burada bulunurken tahmin ediyorum sıcaklık 40 derece civarı. Buna rağmen oldukça kuvvetli bir rüzgar altındayız. Böyle bir ortamda siz orman ateşini düşünün. İşte ormancılık faaliyeti içinde olan herkes bilir ki; yangın söndürme imkanlarımızın gücü elbette çok önemli ama, orada rüzgar varsa, insanoğlunun hem havadan olsun, hem karadan olsun yaptığı mücadele rüzgar hızına bağlı olarak çaresiz duruma sizi düşürebiliyor. Özellikle de mücadele ettiğiniz orman, çam ve çam türevi olan ağaçlardan oluşuyorsa. Bu anlamda orada yürütülen mücadele gerçekten çok zor bir mücadele. Bu mücadelede emek veren herkesin Allah yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu tip acıları tekrar yaşamayız diye temenni ediyorum. Bugün burada temelini atacağımız hizmet binamızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Tören, açılış konuşmalarının ardından Vali Yaşar Karadeniz ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ile beraber protokol üyelerinin temel alanına harç dökmesi ile sona erdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü'nde inşasına başlanacak olan MCBÜ Derslik ve Merkezi Birimler Binası 15 bin 500 metrekare alanı kapsayacak. Ayrıca 4 Fakülte ve Dekanlık Binaları, 1 Konferans Salonu, 1 Kütüphane, 5 Bilgisayar Laboratuvarı, 4 Amfi, çeşitli büyüklüklerde 82 Derslik, 1 Kafeterya, 4 Arşiv Odası ve 162 İdari Personel Odası bulunacak.

Kaynak: Habermetre