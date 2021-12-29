Vali Karadeniz Manisa Sağır Spor Kulübü Derneğini ağırladı

MANİSA (İHA) - Manisa Sağır Spor Kulübü Derneği ve Manisa Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği Başkanı Bilal Cansu, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kaya, Muhammet Fidan ve Kadir Konukoğlu ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Cansu, işitme ve konuşma engelli bireyler için sporun önemine değinerek Türkiye'de kurulu olan 102 işitme engelli spor kulübü içiresinde yer aldıklarını ifade etti. Derneğin işitme engelli spor kulüpleri içinde; binası, lisanslı sporcu sayısı, faaliyetlere katılım ve engelli bireyleri rehabilitede başarıya ulaştırdığı; Manisa'yı engelli sporunda temsil ettiği bilgisi verildi. Derneğin futbol, hentbol ve atletizm alanında faaliyet gösterdiği bilgisi verilerek 2022 yılında Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Türkiye Sağırlar Futbol 1. Ligi Müsabakaları, Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonasında Manisa'yı temsil edecekleri ifade edildi.

Vali Yaşar Karadeniz, her bireyde olduğu gibi, sporun engelli bireyler üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade ederek bu tür faaliyetlerde her zaman yanlarında olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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