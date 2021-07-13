Vali Karadeniz, Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Törenine Katıldı

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet törenine katılarak, öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak oldu.

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet törenine katılarak, öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen törene Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Süreyya Doğan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Tıp Fakültesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezunları adına dönem birincisi olan Ertan Arter'in konuşmasıyla devam etti.

Programın devamında bir konuşma yapan Vali Karadeniz, öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen değerli akademisyenlere ve genç hekimlerimizden desteklerini esirgemeyen ailelerine teşekkür ederek Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 21. Dönem mezuniyet töreninde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kurulduğu günden bu yana 29 yıldır nitelikli eğitimi ile öğrencilerini yetiştiren Celal Bayar Üniversitesinin ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirten Vali Karadeniz, "Bünyesinde 43 Anabilim dalı ve 31 bilim dallarında güçlü akademik kadrosuyla hizmet veren tıp fakültemiz bölgenin ve ülkemizin sağlık sorunlarına ve evrensel bilime katkıda bulunmaktadır. Bizler böyle bir üniversiteye sahip olmaktan dolayı onurluyuz ve gururluyuz. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir anlayışının en somut örneği sağlık çalışanlarımızdır. Sizler de Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinin 21. dönem mezunları olarak bu anlayışla yetiştirildiniz. Bundan sonra da ülkemizin her yerinde hizmet vererek bilime katkı sağlayacak ve zora düşmüş olan insanların dualarını alacaksınız. Dünyanın en zor ve en onurlu görevlerinden birini yapan kendisini hizmete ve insana hizmet ilkesine adamış doktorlarımızın bütün çabası vatandaşlarımıza aynı standartlarda etkili, kaliteli, eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunup hastalarımızı en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmaktır. Doktorlarımız da bu amaç doğrultusunda insan hayatını her şeyin üstünde tutarak karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen kutsal ve onurlu mesleklerini büyük bir özveri ile icra etmektedirler" dedi.

Bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer anlayışının sahibi olan hekimlerimiz dur durak bilmeden vatandaşlarımıza hizmet etmeyi kendilerine görev edinmişlerdir diyen Vali Karadeniz, "İcra edeceğiniz meslek kamu hizmetleri içerisinde hiçbir fedakarlıktan kaçırılmayacak, en üst sıraya konulacak kamu hizmetlerinden biridir. Sizler eğitimlerinizi başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olmaya hak kazanmış genç hekimler olarak ülkemizin sağlıkta her geçen gün daha da ileriye gitmesi için gösterdiği gayretin bir parçası olacaksınız. Ülkemizin farklı yerlerinde hiçbir ayrım gözetmeksizin çalışacak ve ne kadar güçlü bir devlet ve millet olduğumuzu bizzat yaşayarak göreceksiniz" şeklinde konuştu.

2020 Mart ayında başlayan Kovid-19 pandemi sürecinin sağlık çalışanlarımızın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Vali Karadeniz, "Bu zorlu sürecin en tepesinde fedakarlıklar yaparak savaşan sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları neticesinde pandemi ile mücadelede büyük bir başarı sağlanmıştır. Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarımız mesai kavramı gözetmeksizin eşinden, çocuğundan, ailesinden uzak kalarak günlerce izin kullanmadan tüm hastalarımıza hizmet sunmaktan geri kalmamış insanüstü bir gayretle çalışmışlardır. Salgın dönemi boyunca gece gündüz demeden büyük özveri gösteren, görevleri esnasında şehit olan bütün sağlık emekçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve projeler ile hem üniversitemizin hem de ilimizin gelişimine katkı sağlayan Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'a, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural ve akademisyenlere vermiş oldukları eğitimler, hizmetler ve sundukları imkanlar için teşekkür eden Vali Karadeniz, mesleğe adım atan genç hekimleri ve onlara desteğini esirgemeyen ailelerini tebrik etti.

Tören mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre