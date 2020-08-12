Vali Karadeniz, kurumlarda incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Karadeniz, kurumlarda incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz, kurumlarda incelemelerde bulundu
12.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:32

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz ayrıca İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek jandarma faaliyetleri hakkında brifing aldı.

Kurum ziyaretlerinde, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Berrin Özmutlu ve İl Göç İdaresi Müdürü Uğur Ayrık'tan kurum faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Yaşar Karadeniz, kurumlarda görev yapan personeli de ziyaret ederek sohbet etti. Vali Karadeniz, Covid-19 salgınına karşı kurumlarda görev yapan personel ile hizmet alan vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önemini vurgulayarak, kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Vali Karadeniz, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Kurum ziyaretleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ı da makamında ziyaret etti.

Ziyarette anı defterini imzalayan Vali Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Yıldırım'dan Manisa İl Jandarma Komutanlığı faaliyetleri hakkında bir brifing aldı. Görev yapan personel ile de sohbet eden Vali Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Yıldırım ve personeline görevlerinde başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Spor
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Politika
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Magazin
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Taksici, durakta gördüğü iguanayı timsaha benzetince aklı gitti
Taksici, durakta gördüğü iguanayı timsaha benzetince aklı gitti
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
85 yıllık marka 20th Century Fox'un ismi değişiyor!
85 yıllık marka 20th Century Fox'un ismi değişiyor!
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Can Bartu Mert Nobre Fatih Terim Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Pkk Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Vali Karadeniz, kurumlarda incelemelerde bulundu - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 16:04:39. #1.15#
title