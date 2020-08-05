Vali Karadeniz, Kurşunlu Han ve Şehzadeler Park'ı inceledi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediyesinin Manisa'ya kazandırdığı önemli eserler olan Kurşunlu Han ve Şehzadeler Park'ta incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediyesinin Manisa'ya kazandırdığı önemli eserler olan Kurşunlu Han ve Şehzadeler Park'ta incelemelerde bulundu.

Haziran ayında göreve başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediyesinin Manisa'ya kazandırdığı Kurşunlu Han ve Şehzadeler Park'ı ziyaret etti. İnceleme esnasında Vali Karadeniz'e Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve başkan yardımcıları da eşlik ettiler. İlk olarak Manisa'nın kültür ve sanat merkezi olan Kurşunlu Han'ı ziyaret eden Vali Karadeniz, Kurşunlu Han'da faaliyet gösteren el sanatları atölyelerini gezerek, ustalardan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Karadeniz sonrasında Başkan Çelik ve beraberindeki heyet ile birlikte Şehzadeler Park'ı ziyaret etti. Minia Şehzadeler, Dioramik Mesir Müzesi, Masal Park ve Şehzade Figürlerini inceleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'ten eserler hakkında bilgiler aldı.

Şehzadeler Park incelemesinin ardından açıklama yapan Vali Karadeniz, "Şehzadeler Park'ı gezdik. Burası Manisa'yı özetleyen güzel bir mekan olmuş. Manisa'nın tarihten günümüze gelen eserlerinin sergilendiği güzel bir alan. Ben bu parkın tanındıkça, daha çok ilgi çekeceğine, buraya emek verenlerin ne kadar doğru karar verdiklerini göstereceğine inanıyorum. Bu vesileyle de emeği geçen belediye başkanımız ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA