Vali Karadeniz, kültür ve turizm yatırımlarını değerlendirdi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, il genelindeki kültür ve turizm yatırımlarını değerlendirdi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, il genelindeki kültür ve turizm yatırımlarını değerlendirdi.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Valiliği Brifing Salonunda Vali Yaşar Karadeniz'e Manisa'da yapılan kültür ve turizm çalışmaları ile gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Manisa genelindeki turizm potansiyelinin görüşüldüğü toplantıda müze, kütüphane ve ören yerlerinin son durumu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Karadeniz, "İlimiz, tarım ve sanayide önemli bir ekonomik paya sahip. Hedefimiz, bu durumu turizm alanında da yakalayabilmek. Manisa, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm açısından yüksek potansiyele sahip bir şehir bizler bu potansiyeli kullanarak turizm alanında da Manisa'yı daha iyi yerlere taşımak için çalışacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA