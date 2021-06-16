Vali Karadeniz, Köprübaşı İlçesinde İncelemelerde Bulundu
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Vali Karadeniz, Köprübaşı İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Karadeniz, Köprübaşı İlçesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Köprübaşı İlçesine giden Vali Karadeniz, Köprübaşı Kaymakamlığı ve Köprübaşı Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Çilek Hali ve Nar Soğuk Hava Deposunda incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Köprübaşı İlçesine giden Vali Karadeniz, Köprübaşı Kaymakamlığı ve Köprübaşı Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Çilek Hali ve Nar Soğuk Hava Deposunda incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Köprübaşı İlçesine giden Vali Yaşar Karadeniz ilk olarak Köprübaşı Kaymakamı Yasin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Karadeniz, Belediye tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Başkanvekili Halil Argun'dan bilgi aldı.

Vali Karadeniz, Çilek Hali ve Nar Tarım Soğuk Hava Deposunda incelemelerde bulundu

Vali Karadeniz, Kaymakamlık ve Belediye ziyareti sonrasında ilçede bulunan Çilek Hali ve Nar Tarım Soğuk Hava Deposunda incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz ilk olarak Köprübaşı İlçesinde yılın 12 ayı boyunca üretim yapılabilen ve ilçenin markası haline gelen çileğin alım-satımının yapıldığı Çilek Halini ziyaret etti. Burada çilek üreticileri ve alıcıları ile sohbet eden Vali Karadeniz, Köprübaşı İlçesinde 3 çiftçinin devlet desteğiyle 500 metrekarelik alanda başlattığı çilek üretiminin, ilçenin kaderini değiştirdiğini ve zamanla çilek üretiminin ilçe için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini belirterek, üreticilere bol ve hayırlı kazançlar diledi.

Vali Karadeniz daha sonra ilçede bulunan Nar Soğuk Hava Deposunda incelemelerde bulundu. Türkiye'nin en kaliteli narlarının yetiştiği Köprübaşında çilek üretiminden sonra nar üretiminin de ilçe için önemli olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, soğuk hava deposu ve narın saklanma koşulları hakkında yetkililerden bilgi alarak, burada çalışan işçilerle sohbet etti.

Vali Karadeniz'e ziyarette Kaymakam Yasin Gürkan, Belediye Başkan Vekili Halil Argun, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve yetkililer eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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