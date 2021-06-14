Vali Karadeniz kendisini merak eden minik çocuğu makamında ağırladı
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Vali Karadeniz kendisini merak eden minik çocuğu makamında ağırladı

Vali Karadeniz kendisini merak eden minik çocuğu makamında ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa'da, 5 yaşındaki Anılcan Ersönmez, babası Ferdi Ersönmez ile birlikte tanışmayı çok istediği Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Manisa'da, 5 yaşındaki Anılcan Ersönmez, babası Ferdi Ersönmez ile birlikte tanışmayı çok istediği Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz kendisini merak eden minik çocuğu makamında ağırladı. Vali Yaşar Karadeniz ile tanışmaktan mutlu olduğunu söyleyen Anılcan ile bir süre sohbet eden Vali Karadeniz, Anılcan'ın kendisiyle ilgili merak ettiği sorularını yanıtladı. Daha sonra Anılcan'a çeşitli hediyeler veren Vali Karadeniz, ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek Anılcan'a teşekkür etti. - MANİSA

Vali Karadeniz kendisini merak eden minik çocuğu makamında ağırladı
Vali Karadeniz kendisini merak eden minik çocuğu makamında ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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