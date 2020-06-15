Vali Karadeniz: Kastamonu'da koranavirüs vakalarında artış var
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Vali Karadeniz: Kastamonu'da koranavirüs vakalarında artış var

KASTAMONU Valisi Yaşar Karadeniz, kent genelinde koranvirüs vaka sayısının arttığını belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek" dedi.

Vali Karadeniz: Kastamonu'da koranavirüs vakalarında artış var
15.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:37

KASTAMONU Valisi Yaşar Karadeniz, kent genelinde koranvirüs vaka sayısının arttığını belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek" dedi.

Manisa Valiliğine atanan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Gazeteciler Cemiyetine veda ziyaretinde bulundu. Burada koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulanan Vali Karadeniz, bugüne kadar kentte 5 bin 286 kişiye test yapıldığı belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek. Her gelen rakam ilin rekor sayısı. Dünkü sayımız, pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek. Ölüm vakalarında sayımız düşük; iki elin parmak sayısından daha az" dedi.


Kaynak: DHA

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