Vali Karadeniz, IV. Ulusal Üniversite-Sanayi İş Birliği, Ar-Ge ve İnovasyon Kongresi Açılış Programına Katıldı

MANİSA (Habermetre) - Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Üniversite- Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİTEM), MCBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Manisa Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İşbirliği Platformu tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan "IV. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyon Kongresi"nin açılış programına katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kongreye; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Milletvekili Ziya Altunyaldız da video konferans yöntemiyle katıldı.

Kongrede yaptığı konuşmada IV. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyon Kongresinin ülkemiz ve ilimize önemli getirileri olacağını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, sürücülere online satın alma deneyimi sunulması, insanların paylaşımlı araç kullanmaya yöneltilmesi, çevre dostu otomobillerle deneyim yaşatılması ve şarj istasyonlarında otomobil şarj olurken sürücü ve yolcuların deneyimlerinin iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları içeren projeleriyle katıldıkları "StarHack'21 Hackathon" yarışmasında dereceye giren MCBÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerini de tebrik etti.

Kongrede; Ar-Ge ve tasarım merkezleri teknoloji şirketleri, girişimciler, üniversiteler, teknopark ve TTO'lar katılımcı olarak projelerine ait bilimsel çıktılarını, akademisyenler ise ticarileşebilir proje, bilimsel çalışma, yüksek lisans ve doktora tezlerine ait sonuçlarını paylaştı. Ayrıca kongrede Manisa Celal Bayar Üniversitesinde uygulanan İşletmede Mesleki Eğitim kapsamındaki öğrenciler ile akademik personelin de buluşması sağlanıyor.

Kongrede ayrıca Ar-Ge Tasarım, İnovasvon yönetimi ve uygulaması ile girişimcilik konularında başarılı olan konuşmacılar da yer alıyor.

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