Vali Karadeniz ile Manisa'nın projelerini görüştüler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile bir araya gelerek, Manisa merkezi olan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini ilgilendiren projelerle ilgili bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile bir araya gelerek, Manisa merkezi olan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini ilgilendiren projelerle ilgili bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile valilik makamında bir araya geldi. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu da yer aldı. Manisa merkezinde yapılan proje ve hizmetlerin masaya yatırıldığı toplantıda Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini ilgilendiren projelerle ilgili Vali Karadeniz'e bilgi verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA