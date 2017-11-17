Vali Karadeniz, Doğanyurt İlçesini Ziyaret Etti

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Doğanyurt ilçesine ziyarette bulundu.



Doğanyurt Hükümet Konağı önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Karadeniz, görevine yeni başlayan Kaymakam Ahmet Altun'u ziyaret etti.



Kaymakam Altun'a yeni görevinde başarılar dileyen Karadeniz, "Kaymakam Beyin Doğanyurt ilçesinde kaldığı süre zarfında başarılı hizmetlere imza atacağına inanıyorum." dedi.



Vali Karadeniz, daha sonra Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret ederek belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.