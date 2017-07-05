Vali Karadeniz'den Ziyaretler

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odasını, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneğini (MÜSİAD) ve Kastamonu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına iadeyi ziyarette bulundu.



Karadeniz, Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sayın Mehmet Tiryakioğlu ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet etti.



Daha sonra Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şubesini ziyaret eden Karadeniz, burada şube başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve beraberindeki yönetim kurulundan çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Karadeniz son olarak Kastamonu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasını ziyaret edere oda başkanı Yaşar Özdemir ile çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.