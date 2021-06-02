Manisa Türk Telekom İl Müdürü Işık, Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti
Manisa Türk Telekom İl Müdürlüğü görevine atanan Murat Işık, Müdür Yardımcısı Yaşar Oğuz ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.
Manisa Türk Telekom İl Müdürlüğü görevine atanan Murat Işık, Müdür Yardımcısı Yaşar Oğuz ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.
Ziyaret sebebiyle teşekkür eden Vali Karadeniz, İl Müdürü Işık'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: Habermetre