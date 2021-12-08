Vali Karadeniz'den Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Manisa Seyahat Firmasına Ziyaret

MANİSA (Habermetre) - Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Manisa Seyahat Firmasını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı, istek ve taleplerini dinledi.

İlk olarak Manisa Seyahat Yönetim Kurulunu ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, Başkan Levent Zibeller ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Vali Karadeniz daha sonra Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti.

Ziyarette, Manisa Seyahat Yönetim Kurulunu Başkanı Levent Zibeller ve Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Vali Yaşar Karadeniz'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek faaliyet ve çalışmaları ile pandemi döneminde alınan tedbirler ve normalleşme süresince gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ulaşım hizmetlerinde vatandaşımıza iyi ve kaliteli bir hizmet sağlarken aynı zamanda şoförlerin özellikle trafik kurallarına uymalarının hem kendileri hem de yolcularının güvenliği açısından önemli olduğunu belirten Vali Karadeniz, Manisa Seyahat Yönetim Kurulu ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

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