Vali Karadeniz'den Salihli'de ziyaret turu
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Vali Karadeniz'den Salihli'de ziyaret turu

Vali Karadeniz'den Salihli'de ziyaret turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Salihli İlçesini ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Salihli İlçesini ziyaret etti. Salihli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Sardes Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübünü ziyaret eden Vali Karadeniz daha sonra Ramiz Turan Stadyumu ile Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Salihli ilçesi ziyaretinde ilk olarak Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret eden Vali Karadeniz, ilçenin genel durumu, devam etmekte olan yatırım, faaliyet ve projelere ilişkin Kaymakam Sağlam'dan bilgi aldı.

Vali Karadeniz, Kaymakamlık ziyareti sonrası Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya ziyarette bulundu. Başkan Kayda, belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve 2 bin 320 kilometre alana sahip olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark'ına ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verdi. Salihli'yi yerel, bölgesel ve uluslararası turizm alanlarında tanıtmak istediklerini de belirten Başkan Kayda, Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark'a verdiği desteklerden dolayı Vali Yaşar Karadeniz'e teşekkür etti.

Kaymakamlık ve Belediye ziyareti sonrasında ilçede faaliyet gösteren Sardes Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübüne (SARDOK) ziyarette bulunan Vali Karadeniz, kulüp faaliyetleri ile uzunluğu 600 km olan yürüyüş, kampçılık, dağ bisikleti, kaya tırmanışı, fotoğraf, safari gibi birçok branşı içinde bulundurması planlanan Lidya Yolu projesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İlçede bulunan Ramiz Turan Stadyumu ile Gençlik Merkezinde de incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz'e ziyaretlerinde Kaymakam M. Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve yetkililer eşlik etti. - MANİSA

Vali Karadeniz'den Salihli'de ziyaret turu
Vali Karadeniz'den Salihli'de ziyaret turu
Vali Karadeniz'den Salihli'de ziyaret turu
Vali Karadeniz'den Salihli'de ziyaret turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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