Vali Karadeniz'den 'Kısıtlamalara uyun' çağrısı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yılbaşı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların tedbir ve kısıtlamalara riayet etmelerini ve yılbaşını çekirdek aileleriyle birlikte evlerinde geçirmesini istedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 2021 yılı için yayımladığı mesajında, "Hayata dair acı ve tatlı olayları, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşamaktayız. 2020 yılını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını ile mücadele ederek geçirdik. Daha güzel ve daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere, salgınla mücadele kapsamında 2021 yılını evlerimizde çekirdek ailemizle birlikte karşılamaya, tedbir ve kısıtlamalara riayet etmeye özen göstermeliyiz." dedi.

2021 yılında Manisa'nın her alanda gelişmesi, kalkınması ve daha yaşanılabilir bir kent haline gelmesi için gerçekleştirdikleri çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Vali Karadeniz şunları söyledi: "Tüm yerel yönetimlerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde yeni hedeflere ulaşmak, ilimize yeni projeler ve yatırımlar kazandırmak amacıyla çalışacağız. Sahip olduğumuz bu güzel ülkenin güçlü ve aydınlık bir geleceğe kavuşması için birey olarak sorumluluklarımızın bilinci içerisinde yeni yılı kutluyor; 2021 yılının ülkemize, milletimize, çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli Manisalı hemşerilerime sağlık, huzur, mutluluk ve iyilikler getirmesini temenni ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı