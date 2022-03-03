Vali Karadeniz'den Başkan Ergün'e Ziyaret - Haberler

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Vali Karadeniz'den Başkan Ergün'e Ziyaret

Bültenler - Güncel
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Vali Karadeniz'den Başkan Ergün'e Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i konuk etti.

MANİSA (Bültenler) - Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da ziyarette hazır bulundu. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyareti nedeniyle Vali Karadeniz'e teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalılara en iyi hizmeti ulaştırmanın çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.

Bültenler - Güncel

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