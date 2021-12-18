Vali Karadeniz: "Değerli zamanlar projesi öğrencilere katkı sağlayacak"

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Selendi ilçe ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İlçe Kaymakamlığı tarafından yürütülen gençlerin zamanlarını daha etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla başlatılan 'Değerli Zamanlar Eğitim Programı'na katılarak spor ve sanat alanlarında eğitim gören öğrencilerle bir araya gelip kendilerine Spor Bakanlığı tarafından gönderilen formaları hediye etti.

Bir dizi incelemelerde bulunmak için Selendi ilçesini ziyaret eden Manisa Valisi Yaşlar Karadeniz ziyaretler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Selendi Kaymakamlığı organizatörlüğünde yürütülen gençlere yönelik başlatılan 'Değerli Zamanlar Projesi' kapsamında spordan sanata kadar birçok projede eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin değişik kategorilerde yaptığı spor müsabakalarını izleyen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Karadeniz, Badminton sporunda birçok madalya kazanan milli oyuncuların müsabakasını da izledi. Vali Yaşar Karadeniz, 'Değerli Zamanlar Projesi'nin ilçede, madde bağımlılığı ile mücadeleye kadar birçok alanda gençlere önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek programın öğrencilerin hem zamanlarını iyi değerlendirmeleri hem de yeteneklerinin farkına varabilmeleri açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Vali Karadeniz ziyaretler sonunda bakanlık tarafından gönderilen formaları öğrencilere dağıttı. - MANİSA