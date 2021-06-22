Vali Karadeniz Başkanlığında Vali Yardımcıları ve Kaymakamlarla Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Vali Karadeniz Başkanlığında Vali Yardımcıları ve Kaymakamlarla Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Vali Karadeniz Başkanlığında Vali Yardımcıları ve Kaymakamlarla Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar ile Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar ile Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Valilik Brifing Salonunda video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Hayri Sandıkçı, Ahmet Yılmaz, Mustafa Özkaynak ve 17 İlçe Kaymakamı katıldı.

Değerlendirme Toplantısında Kaymakamlardan, ilçelerin genel durumu, yatırımlar, yürütülen hizmetler, projeler ve faaliyetlerle ilgili bilgi alan Vali Karadeniz, İlçelerde gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin her aşamasının Kaymakamlar tarafından takip edilmesini istedi. Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 01 Temmuz itibariyle başlayacak normalleşme süreci kararlarının uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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Vali Karadeniz Başkanlığında Vali Yardımcıları ve Kaymakamlarla Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Haberler
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