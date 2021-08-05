Vali Karadeniz Başkanlığında Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılmasına yönelik kararların değerlendirildiği Toprak Koruma Kurulu toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz'in Başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılmasına yönelik kararların değerlendirildiği Toprak Koruma Kurulu toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz'in Başkanlığında gerçekleştirildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Vali Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Eyüp Gül ve kurul üyeleri katıldı.

Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre