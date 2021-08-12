Vali Karadeniz Başkanlığında Servis Araçlarının Denetimi Görüşüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Karadeniz Başkanlığında Servis Araçlarının Denetimi Görüşüldü

Vali Karadeniz Başkanlığında Servis Araçlarının Denetimi Görüşüldü
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında servis araçlarının denetimine ilişkin toplantı Valilik Brifing Salonunda yapıldı.

Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında servis araçlarının denetimine ilişkin toplantı Valilik Brifing Salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Başkanı Serkan Kızıl, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran, Muradiye Organize Sanayi Bölge Müdürü Koray Urgun ve ilgililer katıldı.

Toplantıda, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımada seyahat güvenliği ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla servislerde alınacak tedbir ve denetimler görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Karadeniz Başkanlığında Servis Araçlarının Denetimi Görüşüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:32:18. #1.16#

title