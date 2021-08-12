Vali Karadeniz Başkanlığında Servis Araçlarının Denetimi Görüşüldü

Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında servis araçlarının denetimine ilişkin toplantı Valilik Brifing Salonunda yapıldı.

Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında servis araçlarının denetimine ilişkin toplantı Valilik Brifing Salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Başkanı Serkan Kızıl, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran, Muradiye Organize Sanayi Bölge Müdürü Koray Urgun ve ilgililer katıldı.

Toplantıda, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımada seyahat güvenliği ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla servislerde alınacak tedbir ve denetimler görüşüldü.

Kaynak: Habermetre