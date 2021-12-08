Vali Karadeniz Başkanlığında Mesleki Eğitim Alt Komisyon Toplantısı Yapıldı

MANİSA (Habermetre) - Manisa'da ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü sağlamak amacıyla kurumlar ve organize sanayi bölgeleri işbirliğinde yapılacak olan çalışmaların planlandığı Mesleki Eğitim Alt Komisyon Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Valilik Brifing Salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Aydın Memük, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, ilgili kurum müdürleri ve organize sanayi bölgesi müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yaşar Karadeniz, organize sanayi bölgeleri ile ilgili kurumlar arasında yapılacak olan mesleki eğitim iş birliğinin hem sanayinin ihtiyacına göre kalifiye eleman yetiştirilmesi hem de gençlerin ihtiyaç duyulan alanlara göre işbaşı odaklı yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Mesleki Eğitim Komisyonlarında yapılacak olan çalışmalarla, İlimizde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün sağlanması amacıyla mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara göre yetiştirilmesi, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda staj imkanı sağlanması, mezun olduklarında iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

Toplantıda kurumlar ve organize sanayi bölgeleri işbirliğinde yapılacak olan çalışmaların planlanması yapıldı, çalışmaların etkin hale getirilmesi amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

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