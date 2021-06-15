Vali Karadeniz Başkanlığında, Manisa Fayı Projesi Sonuç Raporu Değerlendirildi
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Vali Karadeniz Başkanlığında, Manisa Fayı Projesi Sonuç Raporu Değerlendirildi

Vali Karadeniz Başkanlığında, Manisa Fayı Projesi Sonuç Raporu Değerlendirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa fayına ilişkin yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan rapor, Vali Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Manisa fayına ilişkin yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan rapor, Vali Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir tarafından rapora ilişkin bir sunum yapıldı.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Manisa fayına ilişkin hazırlanan rapor değerlendirildi. Toplantıda, 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve ekibi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Manisa fay hattında geçmişte yaşanan depremler, fay hattının ortalama kaç yılda bir deprem ürettiği ve mevcut durumu gibi konuları içeren rapora ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

Depremin ülkemizin bir gerçeği olduğunu bu sebeple, riskli durumların tespit edilmesinin, deprem anı ve sonrasında alınacak önlemlerin bilinmesinin depreme hazırlıklı olunması açısından önemli olduğunu belirten Vali Karadeniz, Manisa fay hattına ilişkin raporun hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve ekibine teşekkür etti.

Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Habermetre

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