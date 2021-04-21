Vali Karadeniz Başkan Çerçi'den projelerini dinledi
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Vali Karadeniz Başkan Çerçi'den projelerini dinledi

Vali Karadeniz Başkan Çerçi'den projelerini dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediyesini ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, çalışmalar ve projelere ilişkin Başkan Çerçi'den bilgi aldı.

Yunusemre Belediyesini ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, çalışmalar ve projelere ilişkin Başkan Çerçi'den bilgi aldı.

Vali Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında Yunusemre Belediyesini ziyaret etti. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin Yunusemre ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi verdiği ziyarette ilçede gerçekleştirilen kültürel faaliyetler de görüşüldü. Ziyarette Başkan Çerçi 'Yüzüncü Yıla Yüz Proje' arasında yer alan ve içinde Manisa'da yetişen Osmanlı padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Manisalı milli mücadele kahramanları ile Yunus Emre ve Taptuk Emre'nin heykellerinin yanı sıra o dönemi mizanse eden ortamların canlandırıldığı ve yapımında sona yaklaşılan müze hakkında da bilgi verdi.

Vali Karadeniz, Başkan Çerçi ve ekibine gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Vali Karadeniz Başkan Çerçi'den projelerini dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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